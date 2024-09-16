TMW: "Zalewski è rimasto alla Roma ma per l'estate ci pensa la Fiorentina per un colpo a zero"

Il futuro di Zalewski potrebbe essere alla Fiorentina

Il futuro di Nicola Zalewski sembra ancora tutt'altro che certo e sicuramente da delineare, dopo che in quest'estate l'esterno polacco classe 2002 - nato però a Tivoli, a due passi dalla Capitale d'Italia - non ha lasciato la Roma come invece sembrava destinato a fare. E per lui il prosieguo di carriera può essere ancora in Italia, considerando che sul suo caso è molto attenta ormai da qualche giorno la Fiorentina.

In particolare c'era la soluzione Galatasaray a mercato italiano già chiuso, ma quando tutto sembrava lasciar credere che per Zalewski il futuro era in Turchia, la trattativa si è arenata di fronte a un rifiuto last minute del calciatore. E questo adesso apre nuovi scenari, considerando anche e soprattutto che in assenza di rinnovo il suo contratto con la Roma scade il prossimo 30 giugno, tra meno di un anno. Secondo TMW, ecco che la pista Zalewski può fare al caso della Fiorentina, che andrebbe a prenderlo a parametro zero al termine della stagione. Un'idea che sta prendendo piede nella testa del ds Pradè - cresciuto nella Roma e da sempre attendo alle vicende capitoline - e dei suoi collaboratori, che hanno fiutato l'occasione.