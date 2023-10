Il nome di Nicola Zalewski è emerso nella giornata di ieri come uno dei protagonisti del caso scommesse che ha colpito il calcio italiano. L’esterno della Roma, in ritiro con la nazionale Under 21 della Polonia, è rimasto spiazzato dalla fuga di notizie e proprio dalla Polonia nega qualsiasi tipo di coinvolgimento nella vicenda. Come scrive Il Messaggero, l’esterno giallorosso avrebbe parlato con i suoi familiari, garantendo di non aver mai scommesso in tutta al sua vita.