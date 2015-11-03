Labaro Viola

Notizie Scommesse Fiorentina

Caso scommesse: in 5 ai domiciliari per riciclaggio, sono i gestori delle giocate dei calciatori

21 maggio 2025 13:09

Criscitiello rilancia: "Tra A e C circa il 90% dei giocatori scommette, ma solo i grossi nomi escono"

14 aprile 2025 13:12

Abodi: "I giocatori che scommettono non pensano al brutto esempio che mandano ai giovani"

13 aprile 2025 13:55

Gazzetta rivela: "Vlahovic e quel bonifico da 100 mila euro, ha pagato il debito di Fagioli?". Lo scenario

12 aprile 2025 09:56

La Fiorentina tranquilla con Fagioli, non rischia più nulla ed ha già pagato. Zaniolo posizione marginale

12 aprile 2025 09:13

Tonali si autodenuncia alla FA come fece con la FIGC: "Dopo la squalifica voglio ripartire con forza"

29 marzo 2024 17:51

Sentite Buffon: "Scommettere? Non è un reato. Io sono stato infangato senza aver fatto nulla"

03 gennaio 2024 14:10

La polizia di Torino ha preso la chiavetta della fonte di Corona con le rivelazioni sul calcio scommesse

28 ottobre 2023 12:55

La bella vita di Fagioli: da squalificato guadagnerà oltre un milione e si gusterà le partite da tifoso

19 ottobre 2023 12:58

Striscione ultras Fiorentina: "Doping, scommesse, falso in bilancio, non erano gli ultras il male del calcio"

16 ottobre 2023 12:41

Tonali pronto ad autodenunciarsi, resta da capire se ha scommesso sul Milan. Rischia maxi squalifica

16 ottobre 2023 10:41

Il Codacons prende la palla al balzo: "Stop alla pubblicità sulle scommesse in onda durante le partite"

15 ottobre 2023 14:45

Zalewski giura di non aver mai scommesso in vita sua e denuncia Fabrizio Corona per diffamazione

14 ottobre 2023 13:59

Corona annuncia: "Oggi vi svelo il quarto nome di un calciatore che scommette, gioca nella Roma"

13 ottobre 2023 11:10

Repubblica annuncia: "Anche un altro giocatore della Juventus è coinvolto nel caso scommesse"

13 ottobre 2023 10:04

Forze dell'ordine nel ritiro della Nazionale: Zaniolo e Tonali a colloquio per la vicenda scommesse

12 ottobre 2023 19:33

Le agenzie di scommesse salgono sul carro della Fiorentina: è la favorita per la vittoria della Conference

14 aprile 2023 15:30

Fiorentina in Champions? Qualcuno ci crede, quote scommesse a 8. Vlahovic capocannoniere a 2,55

06 dicembre 2021 19:16

Chi sarà il prossimo bomber della Fiorentina? Scamacca a quota 2,5 invece Lucca quotato a 5

12 ottobre 2021 18:50

Le quote scommesse sul futuro di Vlahovic. Alla Juventus a 3,00. All'estero quota 5,00

05 ottobre 2021 19:20

Le quote sulla Fiorentina al mercato di gennaio. Lirola al Valencia? Balotelli a Firenze quota 6

30 novembre 2020 16:25

Per Sisal e Snai Montella è spacciato, non è più possibile scommettere sul suo esonero dalla Fiorentina

13 dicembre 2019 20:17

Adesso le agenzie di scommesse quotano la cessione di Chiesa. Bayern a quota 6, Juventus...

13 novembre 2018 16:13

Fare soldi con le scommesse?

03 aprile 2018 14:26

Le mani della Camorra sulla serie B. Indagato anche Izzo del Genoa ora in Nazionale

23 maggio 2016 11:22

Archivio

Esplora l'archivio di Scommesse

Sett. 21 Sett. 16 Sett. 15
Sett. 13 Sett. 1
Sett. 43 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 15
Sett. 49 Sett. 41 Sett. 40
Sett. 49
Sett. 50
Sett. 46 Sett. 14
Sett. 21