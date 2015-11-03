Notizie Scommesse Fiorentina

Caso scommesse: in 5 ai domiciliari per riciclaggio, sono i gestori delle giocate dei calciatori
21 maggio 2025 13:09
Criscitiello rilancia: "Tra A e C circa il 90% dei giocatori scommette, ma solo i grossi nomi escono"
14 aprile 2025 13:12
Abodi: "I giocatori che scommettono non pensano al brutto esempio che mandano ai giovani"
13 aprile 2025 13:55
Gazzetta rivela: "Vlahovic e quel bonifico da 100 mila euro, ha pagato il debito di Fagioli?". Lo scenario
12 aprile 2025 09:56
La Fiorentina tranquilla con Fagioli, non rischia più nulla ed ha già pagato. Zaniolo posizione marginale
12 aprile 2025 09:13
Tonali si autodenuncia alla FA come fece con la FIGC: "Dopo la squalifica voglio ripartire con forza"
29 marzo 2024 17:51
Sentite Buffon: "Scommettere? Non è un reato. Io sono stato infangato senza aver fatto nulla"
03 gennaio 2024 14:10
La polizia di Torino ha preso la chiavetta della fonte di Corona con le rivelazioni sul calcio scommesse
28 ottobre 2023 12:55
La bella vita di Fagioli: da squalificato guadagnerà oltre un milione e si gusterà le partite da tifoso
19 ottobre 2023 12:58
Striscione ultras Fiorentina: "Doping, scommesse, falso in bilancio, non erano gli ultras il male del calcio"
16 ottobre 2023 12:41
Tonali pronto ad autodenunciarsi, resta da capire se ha scommesso sul Milan. Rischia maxi squalifica
16 ottobre 2023 10:41
Il Codacons prende la palla al balzo: "Stop alla pubblicità sulle scommesse in onda durante le partite"
15 ottobre 2023 14:45
Zalewski giura di non aver mai scommesso in vita sua e denuncia Fabrizio Corona per diffamazione
14 ottobre 2023 13:59
Corona annuncia: "Oggi vi svelo il quarto nome di un calciatore che scommette, gioca nella Roma"
13 ottobre 2023 11:10
Repubblica annuncia: "Anche un altro giocatore della Juventus è coinvolto nel caso scommesse"
13 ottobre 2023 10:04
Forze dell'ordine nel ritiro della Nazionale: Zaniolo e Tonali a colloquio per la vicenda scommesse
12 ottobre 2023 19:33
Le agenzie di scommesse salgono sul carro della Fiorentina: è la favorita per la vittoria della Conference
14 aprile 2023 15:30
Fiorentina in Champions? Qualcuno ci crede, quote scommesse a 8. Vlahovic capocannoniere a 2,55
06 dicembre 2021 19:16
Chi sarà il prossimo bomber della Fiorentina? Scamacca a quota 2,5 invece Lucca quotato a 5
12 ottobre 2021 18:50
Le quote scommesse sul futuro di Vlahovic. Alla Juventus a 3,00. All'estero quota 5,00
05 ottobre 2021 19:20
Le quote sulla Fiorentina al mercato di gennaio. Lirola al Valencia? Balotelli a Firenze quota 6
30 novembre 2020 16:25
Per Sisal e Snai Montella è spacciato, non è più possibile scommettere sul suo esonero dalla Fiorentina
13 dicembre 2019 20:17
Adesso le agenzie di scommesse quotano la cessione di Chiesa. Bayern a quota 6, Juventus...
13 novembre 2018 16:13
Fare soldi con le scommesse?
03 aprile 2018 14:26
Le mani della Camorra sulla serie B. Indagato anche Izzo del Genoa ora in Nazionale
23 maggio 2016 11:22
Archivio