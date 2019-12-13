Per Sisal e Snai Montella è spacciato, non è più possibile scommettere sul suo esonero dalla Fiorentina

Di seguito ecco il confronto quote tra Snai e Sisal sugli allenatori a rischio licenziamento entro dicembre 2019. A riguardo, i tecnici a godere di maggior fiducia (a detta degli operatori di scommess...

Di seguito ecco il confronto quote tra Snai e Sisal sugli allenatori a rischio licenziamento entro dicembre 2019. A riguardo, i tecnici a godere di maggior fiducia (a detta degli operatori di scommesse) sono Sarri, Conte e Gasperini, i cui addii entro fine anno sono bancati tutti a 50 volte la posta. Gli unici due allenatori che al momento sembrano rischiare di non mangiare il panettone a Natale sembrano essere Montella e Semplici e non è un caso se i bookmaker analizzati non propongono le quote esonero sui due tecnici. Secondo queste due grandi agenzie di scommesse dunque Montella non avrebbe proprio scampo. La tabella con la quota