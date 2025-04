Abodi: “I giocatori che scommettono non pensano al brutto esempio che mandano ai giovani”

Alla Gazzetta dello Sport ha parlato il ministro dello Sport Abodi che si è espresso riguardo al calcioscommesse: “La cosa che mi sconcerta di più è l’esempio che viene mandato ai giovani e nessuno ci pensa, ma i ragazzi guardano quello che fanno e li imitano. Bisogna continuare a parlare di questo tema perché non è stato fatto abbastanza a quanto pare, il nostro lavoro va nell’obiettivo di condannare severamente questi esempi che sono dannosi per la nostra società e vanno combattuti sin dalle scuole per evitare che il fenomeno del gioco si propaghi ancor di più, rovinando intere generazioni. Loro sono dei privilegiati perché guadagnano tanto e non pensano molto alle conseguenze di ciò che fanno. Sono deboli caratterialmente e non dimostrano di essere maturi per gestire un patrimonio economico di queste dimensioni, bisogna far luce davvero su questa storia.”