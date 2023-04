Le agenzie di scommesse salgono sul carro della Fiorentina: è la favorita per la vittoria della Conference

Cambiano le quote delle agenzi di scommesse dopo questo turno di partite giocate in coppa. Sia in Europa League che in Conference League cambiano le favorite. La prima rete in bianconero di Federico Gatti e il doppio intervento di Mattia Perin nel finale permettono alla Juventus di sconfiggere di misura lo Sporting Lisbona, vittoria che rende la formazione di Allegri favorita per il passaggio del turno, a 1,35 contro il ribaltone portoghese offerto tra 3,15 e 3,25. Impresa più difficile invece per la Roma, sconfitta per 1-0 in casa del Feyenoord: un’altra rimonta giallorossa, come nel turno di playoff contro il Salisburgo, vale 2,20 mentre la “vendetta” olandese dopo la sconfitta nell’ultima finale di Conference League si gioca a 1,65. Passaggio del turno ormai in cassaforte invece per la Fiorentina, dopo la netta vittoria per 1-4 in casa del Lech Poznan. I viola ora sono i favoriti per il successo nella competizione, a quota 3,25, inseguiti dal West Ham proposto a 3,50 e dal Nizza a 5, con entrambe le rivali reduci da due pareggi esterni nella gara di andata dei quarti di finale. Lo riporta Calciomercato.com

LE PAROLE DI ITALIANO IN POLONIA DOPO LA VITTORIA