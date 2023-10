Striscione ultras Fiorentina: “Doping, scommesse, falso in bilancio, non erano gli ultras il male del calcio”

La Curva Ferrovia dellaha esposto uno striscione fuori dallo stadio Franchi per analizzare quanto sta accadendo nel mondo del calcio: “Doping – scommesse – falso in bilancio, non erano gli ultras il male del calcio?”. Una presa di posizione forte e rabbiosa dunque dei tifosi viola per la vicenda scommesse scommesse che ancora una volta sta macchiando la credibilità del nostro calcio. Lo riporta Calciomercato.com