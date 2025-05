Caso scommesse: in 5 ai domiciliari per riciclaggio, sono i gestori delle giocate dei calciatori

Cinque misure cautelari ai domiciliari per gli indagati sul giro di scommesse illegali che ha coinvolto anche calciatori di Serie A, tra cui Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. La Guardia di Finanza di Milano ha eseguito questa mattina l’ordinanza della gip Lidia Castellucci, dopo gli interrogatori preventivi. Le accuse, a vario titolo, sono di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse e riciclaggio. Le misure si inseriscono in un’indagine che ha già scosso il mondo del calcio. Tra i destinatari dei provvedimenti, spiccano i nomi di Tommaso De Giacomo e Patrick Frizzera, considerati tra i promotori delle bische online, e quelli di Antonio Scinocca, Antonino Parise e Andrea Piccini, legati alla gioielleria “Elysium”. Proprio questa attività sarebbe stata utilizzata, secondo la Procura, per schermare i debiti di gioco dei calciatori attraverso fittizi acquisti di lusso.

Gli indagati sono già stati destinatari di un decreto di perquisizione, all’esito del quale la Guardia di Finanza ha sequestrato 240 mila euro in contanti, parte di un sequestro complessivo di 1,5 milioni. I tre soci di Elysium sono ora indagati per i reati di esercizio abusivo di attività di gioco e scommesse, e riciclaggio. Lo scrive Tuttomercatoweb