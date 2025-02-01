Di Marzio: "Zalewski è il preferito dell'Inter, niente ritorno a Milano per Biraghi"

L'esterno polacco è il preferito del tecnico Inzaghi che vorrebbe una riserva per i terzini titolari con Biraghi lontano

L'esperto di mercato e giornalista SKY Gianluca Di Marzio ha parlato oggi dell'affare legato a Biraghi e Zalewski. Infatti, il giocatore viola pare più lontano dall'Inter come dichiarato sul proprio sito. I nerazzurri stanno virando in queste ore su Zalewski in uscita da Roma dove ha il contratto in scadenza a giugno. Il terzino dovrebbe rinnovare coi giallorossi per poi passare in prestito all'Inter fino alla fine del campionato, per questo l'opzione di tornare nella squadra dove è cresciuto si allontana per Biraghi, che ha solo il Verona forte su di lui dopo aver rifiutato il Monza negli ultimi giorni. Il polacco è il sostituto di Buchanan, avvicinato anche ai viola, ceduto al Villareal.

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