Corriere Fiorentino: “Kayode alla Roma? La Fiorentina valuta Zalewski e Soulè”

Fiorentina a lavoro anche in uscita

Non solo obiettivi in entrata. La Fiorentina in questa sessione di mercato dovrà organizzare anche i nomi in uscita e cercare di mettere sù un bel tesoretto, chissà forse proprio per Luiz Henrique del Botafogo.

Uno dei giocatori con cui la Fiorentina spera di ottenere una cifra importante è Michael Kayode. Dopo la cessione di Coulibaly del Parma al Leicester,in Italia rimane la Roma come squadra interessata. La Fiorentina ci riflette e valuta giocatori giallorossi come Zalewski e Soulè. Per la corsia di sinistra però, piace comunque Spinazzola del Napoli che rimane il primo obiettivo. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-fiorentina-su-bondo-servono-15-milioni-torna-di-moda-juric-come-vice-kean/284447/