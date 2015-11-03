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Notizie Soule Fiorentina

Polverosi tuona: "Gudmundsson è un giocatore perso, esiste solo nelle note dell'arbitro poi sparisce"

06 ottobre 2025 21:33

"Mai pentito di aver speso 80 milioni per Vlahovic, rimpiango il talento di Fagioli e Soulé"

30 settembre 2025 23:14

Da Roma: "All'andata il punto più basso della stagione giallorossa, domani sarà un'altra storia"

03 maggio 2025 18:40

Corriere dello Sport: “Maldini pista concreta per giugno, non per gennaio. Soulè? Ranieri alza il muro”

16 gennaio 2025 09:12

Soulè verso la Fiorentina? Ranieri smentisce tutto: "Resta a Roma e avrà le sue opportunità"

15 gennaio 2025 13:19

Gazzetta: “Soulé alla Roma è un 'caso'. La Fiorentina resta alla finestra ma c’è una folta concorrenza”

15 gennaio 2025 08:38

TMW: "Il pallino di Pradè è Soulè, la Fiorentina non intende accontentare il Botafogo per Henrique"

14 gennaio 2025 12:20

Corriere dello Sport: “Piace Soulè, non ci sono trattative ma Kayode può diventare la contropartita”

14 gennaio 2025 09:01

Nazione: “La Roma vuole Kayode. Alla Fiorentina uno tra Soulè e Cristante a scelta di Palladino”

14 gennaio 2025 08:43

Corriere Fiorentino: “Kayode alla Roma? La Fiorentina valuta Zalewski e Soulè”

13 gennaio 2025 09:29

Nico Gonzalez contro Soulé: due stelle argentine a confronto

09 febbraio 2024 21:30

Allegri in piena emergenza, domani uno tra Miretti, Soulè e Akè in campo dall'inizio

01 marzo 2022 15:25

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