Corriere dello Sport: “Piace Soulè, non ci sono trattative ma Kayode può diventare la contropartita”
Pradè stima molto l'argentino
A cura di Redazione Labaroviola
14 gennaio 2025 09:01
In alternativa a Luiz Henrique, la Fiorentina potrebbe valutare Matias Soulé della Roma, giocatore stimato dal direttore sportivo Daniele Pradè. Sebbene non ci siano trattative avviate, l'argentino potrebbe entrare in un'operazione che includa Michael Kayode come contropartita. Lo scrive il Corriere dello Sport.
https://www.labaroviola.com/nazione-la-roma-vuole-kayode-alla-fiorentina-uno-tra-soule-e-cristante-a-scelta-di-palladino/284598/