Nazione: “La Roma vuole Kayode. Alla Fiorentina uno tra Soulè e Cristante a scelta di Palladino”

Asse caldo tra Roma e Fiorentina

Asse caldo tra Roma e Firenze sul mercato. Infatti, le due società potrebbero tornare a parlare come fatto in estate per Bove per aiutarsi a vicenda in questo mercato di gennaio. La Roma di Ranieri vorrebbe Michael Kayode in giallorosso. L'idea sarebbe quella di chiudere la stagione in giallorosso, con due giocatori che potrebbero fare il percorso inverso a scelta di Palladino: Cristante e Soulè. Se i due club vorranno venirsi incontro questo scenario diventa davvero percorribile. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-la-fiorentina-e-un-caso-sprofonda-a-monza-giocatori-irriconoscibili-errori-e-forma-fisica-da-rivedere/284591/