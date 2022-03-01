Allegri in piena emergenza, domani uno tra Miretti, Soulè e Akè in campo dall'inizio

infermieria affollatissima in casa Juventus, e lo sa bene Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa alla viglia del delicato match contro la Fiorentina di domani sera, rivela che, con ogni pro...

infermieria affollatissima in casa Juventus, e lo sa bene Massimiliano Allegri, che nella conferenza stampa alla viglia del delicato match contro la Fiorentina di domani sera, rivela che, con ogni probabilità, accingerà alla scuderia dei calciatori aggregati dall'Under 23, nello specifico almeno uno tra Miretti, Soulè e Akè potrebbe partire dall'inizio. Queste le sue parole: ''"Devo ancora decidere, ha giocato tante partite. Miretti è un buon giocatore, si è confrontato in campi difficili con l'Under 23. Sono cresciuti molto lui e gli altri, ci sono tanti giocatori giovani bravi. Uno fra Miretti, Aké e Soulé credo che giocherà, qualcuno magari entrerà a partita in corso. Però bisogna farli crescere, sono bravi ma devono acquisire esperienza".

ITALIANO RIVELA: ''NON E' UNA MIA PREOCCUPAZIONE L'ACCOGLIENZA PER VLAHOVIC. TORREIRA E' RECUPERATO''

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