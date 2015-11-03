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Notizie Miretti Fiorentina

Calciomercato.it riporta: "La Fiorentina sfida Lazio e Bologna per Miretti, in esubero a Torino"

07 maggio 2026 13:57

Gazzetta: "La Lazio piomba su Miretti ma c'è anche la Fiorentina. Juve disposta a cederlo solo in prestito"

06 gennaio 2026 10:19

Nazione: “Paratici continua a lavorare su Miretti, elemento duttile che può servire alla Fiorentina”

06 gennaio 2026 10:13

Nazione: “Paratici nelle prossime ore parlerà con la Juve per Miretti alla Fiorentina. Jolly duttile”

05 gennaio 2026 09:48

Nazione rivela: “Paratici potrebbe bussare alla Juve per Miretti. Bianconeri pronti a venderlo”

04 gennaio 2026 09:58

Il Corriere dello Sport riporta: "Il Bologna rimane vigile su Mandragora, piace a Italiano"

12 luglio 2025 16:04

Gazzetta: “Fiorentina a caccia di un regista. Piacciono Fabbian, Frendrup e Miretti”

21 giugno 2025 09:35

Gazzetta svela: “Idea Miretti della Juve per il centrocampo della Fiorentina”

19 giugno 2025 08:42

Trevisani: "Miretti è un giocatore da Fiorentina, come rinforzo a gennaio ci penserei"

27 novembre 2024 19:14

Altro favore arbitrale a favore delle grandi, fallaccio di Miretti ma solo ammonito. Juventus favorita

29 ottobre 2022 19:17

In casa Juventus già mettono le mani avanti per la Fiorentina, Arthur in dubbio e Locatelli out

14 aprile 2022 13:18

Allegri in piena emergenza, domani uno tra Miretti, Soulè e Akè in campo dall'inizio

01 marzo 2022 15:25

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