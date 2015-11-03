Notizie Miretti Fiorentina

Calciomercato.it riporta: "La Fiorentina sfida Lazio e Bologna per Miretti, in esubero a Torino"
07 maggio 2026 13:57
Gazzetta: "La Lazio piomba su Miretti ma c'è anche la Fiorentina. Juve disposta a cederlo solo in prestito"
06 gennaio 2026 10:19
Nazione: “Paratici continua a lavorare su Miretti, elemento duttile che può servire alla Fiorentina”
06 gennaio 2026 10:13
Nazione: “Paratici nelle prossime ore parlerà con la Juve per Miretti alla Fiorentina. Jolly duttile”
05 gennaio 2026 09:48
Nazione rivela: “Paratici potrebbe bussare alla Juve per Miretti. Bianconeri pronti a venderlo”
04 gennaio 2026 09:58
Il Corriere dello Sport riporta: "Il Bologna rimane vigile su Mandragora, piace a Italiano"
12 luglio 2025 16:04
Gazzetta: “Fiorentina a caccia di un regista. Piacciono Fabbian, Frendrup e Miretti”
21 giugno 2025 09:35
Gazzetta svela: “Idea Miretti della Juve per il centrocampo della Fiorentina”
19 giugno 2025 08:42
Trevisani: "Miretti è un giocatore da Fiorentina, come rinforzo a gennaio ci penserei"
27 novembre 2024 19:14
Altro favore arbitrale a favore delle grandi, fallaccio di Miretti ma solo ammonito. Juventus favorita
29 ottobre 2022 19:17
In casa Juventus già mettono le mani avanti per la Fiorentina, Arthur in dubbio e Locatelli out
14 aprile 2022 13:18
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