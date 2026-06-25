Gazzetta: "Miretti ha aperto al Bologna ma sulle sue tracce c'è anche la Fiorentina"

Nelle ultime ore si è mosso anche il Villarreal

Fabio Miretti è in uscita dalla Juve e sulle sue tracce nelle ultime ore si è mosso anche il Villarreal, dialogo tra club, mentre il giocatore ha espresso il proprio gradimento al Bologna. Il centrocampista è in uscita dalla Juventus, e sulle sue tracce si starebbero muovendo anche Paratici e la Fiorentina. Lo riporta Gazzetta.