Il Corriere dello Sport riporta: “Il Bologna rimane vigile su Mandragora, piace a Italiano”

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Bologna è in cerca di un centrocampista da dare a Vincenzo Italiano per rafforzare il centrocampo con il nome di Pessina in pole seguito da Asllani, osservato anche dalla Fiorentina, e Miretti. Oltre a questi nomi, gli emiliani continuano a monitorare la situazione di Rolando Mandragora che deve rinnovare con la squadra gigliata e la cui trattativa resta in stand-by. Il centrocampista viola dà la priorità alla società di Commisso con cui ha intavolato un discorso per prolungare il contratto come vorrebbe anche lo stesso ex giocatore di Torino ed Udinese.