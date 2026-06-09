Tuttosport: “Fiorentina su Miretti, la Juve chiede 15 milioni, Spalletti riflette. Concorrenza Como e Venezia”

Spalletti sta riflettendo su una sua possibile permanenza alla Juve

Che la Fiorentina sia interessata a Fabio Miretti non è più un segreto, anzi. Il centrocampista della Juventus è finito nella lista di Fabio Paratici che ne sta valutando i pro e i contro. Dall'altra parte, Luciano Spalletti starebbe riflettendo su una sua possibile permanenza a Torino. Miretti sarebbe un giocatore molto utile per le liste UEFA, ma anche per quelle della Serie A. Prodotto del vivaio bianconero, piace molto a Luciano Spalletti che quindi deve ponderare bene un suo possibile addio.

Su di lui non c'è solo la Fiorentina, ma piace anche al Como e al Venezia. La Juventus chiede 15 milioni di euro per il giocatore che, a oggi, è quello che guadagna di meno di tutta la rosa di Spalletti. Lo riporta Tuttosport.