Gazzetta rivela: “Paratici ha messo nel mirino Miretti, è in uscita dalla Juve. Alla Fiorentina può crescere”
Il centrocampista bianconero non ha mai avuto gran minutaggio. Ama avere il pallone tra i piedi
A cura di Redazione Labaroviola
08 giugno 2026 08:59
In entrata in casa Fiorentina sono finiti sotto i riflettori diversi giocatori del Sassuolo, visto il recente passato di Grosso, ma anche della Juventus come potrebbe essere Fabio Miretti, che è in uscita dai bianconeri.
Discontinuo e con poco minutaggio, a Firenze potrebbe dimostrare il proprio valore perché può crescere sotto tutti punti di vista. È un giocatore che ama avere il pallone fra i piedi e andare a cercare la palla. Non ha grande familiarità con il gol, però ha capacità di palleggio. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.