Trevisani: "Miretti è un giocatore da Fiorentina, come rinforzo a gennaio ci penserei"

A Cronache di Spogliatoio Riccardo Trevisani, parlando del primo Genoa di Vieira, ha fatto il nome dell'ex Juve Fabio Miretti come profilo buono per la Fiorentina o squadre del medesimo livello: "In G...

A Cronache di Spogliatoio Riccardo Trevisani, parlando del primo Genoa di Vieira, ha fatto il nome dell'ex Juve Fabio Miretti come profilo buono per la Fiorentina o squadre del medesimo livello: "In Genoa-Cagliari ho visto uno come Miretti che, a mio avviso, ha dei colpi, è un giocatore di spessore. Magari lo vedo solo io, ma per me uno come lui a Firenze farebbe molto bene. Di sicuro è uno dei pochi che sa giocare a calcio nel Genoa con qualità, infatti sabato ha segnato. Per me ha tecnica per squadre più forti del Genoa tipo alla Fiorentina nel centrocampo di Palladino, per gennaio ci penserei."

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