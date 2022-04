In casa Juventus già mettono le mani avanti per la Fiorentina, Arthur in dubbio e Locatelli out

La Gazzetta dello Sport, si proietta già alla Coppa Italia e fa il punto sui tanti infortuni in casa Juve. Il tecnico della Juve Allegri infatti si trova a fare la conta degli indisponibili soprattutto a centrocampo; fuori McKennie per il resto della stagione, anche l’infortunio di Locatelli non sembra di poco conto e lo metterà fuori causa per la partita di mercoledì. Ai due assenti si aggiunge la lesione alla caviglia rimediata da Arthur.

Così in mezzo al campo rimangono solo Zakaria e Rabiot, col jolly Danilo pronto ad avanzare la sua posizione anche per la partita contro la Fiorentina. L’alternativa è dare fiducia a Fabio Miretti, talento dell’Under 23 e candidato a scendere in campo (almeno a partita in corso) in queste settimane di difficoltà.

