Da Torino riportano: "Su Miretti ci sono Como e Villareal, la Fiorentina è molto indietro"
Il centrocampista bianconero potrebbe cambiare maglia lasciando Torino
A cura di Redazione Labaroviola
29 giugno 2026 14:12
Il giornalista sportivo Michele De Blasis, esperto delle dinamiche di casa Juventus, ha fatto il punto della situazione sui social riguardo a due calciatori accostati alla Fiorentina, dichiarando con fermezza: “I viola non seguono Zhegrova”. Spostando poi l'attenzione su Fabio Miretti, l'esperto di mercato ha chiarito che “le negoziazioni tra i bianconeri e il Bologna sono bloccate da quarantotto ore, non ci sono passi avanti per il ragazzo”, evidenziando come nelle ultime ore si siano inserite nuove concorrenti: “Si sono fatte avanti Como e Villarreal”.