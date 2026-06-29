Da Torino riportano: "Su Miretti ci sono Como e Villareal, la Fiorentina è molto indietro"

Il centrocampista bianconero potrebbe cambiare maglia lasciando Torino

Il giornalista sportivo Michele De Blasis, esperto delle dinamiche di casa Juventus, ha fatto il punto della situazione sui social riguardo a due calciatori accostati alla Fiorentina, dichiarando con fermezza: “I viola non seguono Zhegrova”. Spostando poi l'attenzione su Fabio Miretti, l'esperto di mercato ha chiarito che “le negoziazioni tra i bianconeri e il Bologna sono bloccate da quarantotto ore, non ci sono passi avanti per il ragazzo”, evidenziando come nelle ultime ore si siano inserite nuove concorrenti: “Si sono fatte avanti Como e Villarreal”.