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Gazzetta: “Miretti è un obiettivo della Fiorentina, la Juve vuole 12-15 milioni. Ma occhio al Bologna”

I rossoblù pensano ad un prestito con diritto di riscatto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 giugno 2026 09:10
Gazzetta: “Miretti è un obiettivo della Fiorentina, la Juve vuole 12-15 milioni. Ma occhio al Bologna” -
Rassegna Stampa
Miretti
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Cresce non poco la concorrenza per arrivare a Fabio Miretti, uno degli obiettivi anche della Fiorentina sul mercato. Fiorentina e Como sono sul centrocampista, i rossoblu l'hanno individuato come elemento primario, specie se Odgaard dovesse salutare.

La Juventus valuta il giocatore fra i 12 e i 15 milioni, il Bologna tenterebbe la via del prestito con diritto di riscatto. Una pista da seguire con la possibilità di inserire nell operazione Joao Mario, già passato dall'Emilia in prestito. Argomenti che sembrano solidi. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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