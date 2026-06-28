Tuttosport riporta: " Miretti piace alla Fiorentina, la Juventus lo vuole cedere per fare plusvalenza"

Il centrocampista bianconero è la prima uscita del club torinese

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Juventus sta cercando di cedere Miretti a titolo definitivo per far quadrare i conti e un nome caldo è proprio il suo. Il suo addio garantirebbe ai bianconeri una plusvalenza di 13 milioni molto utile per le casse. La Fiorentina è alla finestra e potrebbe affondare il colpo in anticipo su Bologna e Villareal qualora ci fosse l'occasione.