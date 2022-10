Altro favore arbitrale a favore delle grandi, fallaccio di Miretti ma solo ammonito. Juventus favorita

Al 12 del primo tempo tra Lecce e Juventus, il giocatore bianconero Miretti si prende un cartellino giallo per un brutto intervento a centrocampo su Oudin. L’arbitro Chiffi estrae subito il cartellino giallo, inevitabile tra le proteste generali dei giocatori del Lecce che volevano il cartellino rosso. Anche sui social è partito subito il tam tam con tanti tifosi arrabbiati, perché secondo loro il giocatore della Juventus meritava il rosso. Il fallo di Miretti è pericolosissimo, con la gamba alzata diretta sulla caviglia dell’avversario, come mostrato dalle immagini. Il rosso non sarebbe stato indubbiamente un errore

GRANA VLAHOVIC, HA LA PUBALGIA