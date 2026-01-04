4 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:44

Nazione rivela: “Paratici potrebbe bussare alla Juve per Miretti. Bianconeri pronti a venderlo”

Fiorentina su un centrocampista della Juve

Non solo lui, perché sull’altra sponda di Torino – in casa Juve – Paratici potrebbe bussare per Fabio Miretti, calciatore che i bianconeri sarebbero pronti a vendere per finanziare un colpo in entrata. Lo riporta La Nazione.

