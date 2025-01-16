Corriere dello Sport: “Maldini pista concreta per giugno, non per gennaio. Soulè? Ranieri alza il muro”

La Fiorentina vuole Dennis Man ma non solo... tanti i nomi sul taccuino

La Fiorentina vuole Dennis Man, ma non solo. Da tenere presente anche Daniel Maldini, pallino del direttore sportivo viola Daniele Pradè. Tuttavia è più facile immaginare che l'esterno del Monza torni di moda in estate, quando tra l'altro scatterà la clausola rescissoria di 12 milioni per l'Italia e 15 per l'estero.

A gennaio Adriano Galliani non se ne priverà. Occhio a Matias Soulé, che però ha perso quotazioni dopo le parole del tecnico della Roma Claudio Ranieri: «Io penso sia il giocatore del futuro della Roma, resta qui con noi e avrà le sue opportunità per far vedere che sta migliorando». La Fiorentina però resta vigile. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-folorunsho-ha-scelto-firenze-per-rilanciarsi-vuole-mettere-le-radici-qui/284894/