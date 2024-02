Nico Gonzalez contro Soulé: due stelle argentine a confronto

Come riportato dal Tirreno, la Fiorentina ha bisogno della sua stella più lucente e chi se non Nico Gonzalez con la maglia numero dieci sulla schiena, l’uomo di Basilea ed il trascinatore reale dell’era Italiano. Nico ha subíto un infortunio che ne ha bloccato la stagione sul più bello e ha privato la squadra della sua fondamentale presenza in un momento cruciale, ma adesso è tornato e vuole correre più forte di prima per riprendersi il suo posto e muovere la casella di gol fatti in stagione. Di fronte avrà il talentino scuola Juve Matias Soulé che è sbocciato in questo campionato, andando in doppia cifra, sarà quindi una sfida tutta argentina tra due dei più grandi talenti del nostro campionato.