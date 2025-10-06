6 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 22:56

Rassegna Stampa

Polverosi tuona: “Gudmundsson è un giocatore perso, esiste solo nelle note dell’arbitro poi sparisce”

Mirko Carmignani

6 Ottobre · 21:33

Albert Gudmundssonas romadybalapolverosiSoulè

Il giornalista ha commentato la brutta prestazione del dieci islandese offerta ieri contro la Roma per 2-1 poi sostituito

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi ha parlato di Albert Gudmundsson reduce da una brutta partita ieri: “Ieri la Fiorentina ha affrontato la Roma con due numeri dieci forti davvero: uno più giovane dal futuro assicurato come Soulé che parte dall’esterno e segna, poi c’è Dybala che è più anziano ma resta una meraviglia ed insieme fanno la Roma, mentre nella Fiorentina il dieci esiste solo nelle note dell’arbitro quando viene ammonito o quando esce, per il resto è come se non ci fosse. Gudmundsson doveva essere un trascinatore con Kean ed invece si è perso e non me lo spiego perché sia sparito.”

