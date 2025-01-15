Soulè verso la Fiorentina? Ranieri smentisce tutto: "Resta a Roma e avrà le sue opportunità"

L'allenatore della Roma Ranieri ha smentito le voci di una possibile cessione di Matias Soulè, cercato anche dalla Fiorentina

Nelle ultime ore ha iniziato a rimbalzare la voce di un possibile arrivo di Matias Soulè alla Fiorentina. Dopo averlo riportato anche questa mattina tramite una notizia de La Gazzetta dello Sport, arrivano però le smentite da Roma, direttamente da Claudio Ranieri. L'allenatore dei giallorossi ha infatti parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Genoa, allontanando una possibile cessione del giovane argentino. Queste le sue parole, riportate da TMW:

"Io credo molto in questo ragazzo. Io penso sia il giocatore del futuro della Roma. Io chiedo spesso a lui di essere più pratico e sta migliorando. Resta qui con noi e lui avrà le sue opportunità per far vedere che sta migliorando".

LE PAROLE DI FOLORUNSHO

https://www.labaroviola.com/folorunsho-non-e-stato-bello-non-giocare-6-mesi-la-fiorentina-e-la-mia-occasione-obiettivo-nazionale/284801/