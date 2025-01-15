Folorunsho: "Non è stato bello non giocare 6 mesi. La Fiorentina è la mia occasione, obiettivo Nazionale"

Micheal Folorunsho ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina, queste le sue parole:"Appena sono arrivato ho visto subito uno spogliatoio...

Micheal Folorunsho ha parlato in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore della Fiorentina, queste le sue parole:

"Appena sono arrivato ho visto subito uno spogliatoio compatto e un allenatore che ha voglia di migliorare la squadra per arrivare ad obiettivi importanti, sono sicuro che lavorando possiamo superare questo momento. Già quest'estate c'erano stati dei contatti, poi non si è concretizzato nulla, poi ho saputo che la Fiorentina stava facendo il possibile per portarmi a Firenze e non ci ho pensato un attimo. Ci metterò tutta la mia voglia e la mia grinta per ripagare la fiducia di tutti.

Ho già parlato con il mister del mio ruolo e siamo d'accordo, nel calcio moderno il ruolo è un limite mentale, tutto sta nella mentalità, posso fare vari ruoli, non è un limite per me, importante che io dia il mio contributo, non è importante il ruolo nel quale il mister mi colloca.

Per quanto riguarda il Napoli, la squadra sta facendo bene, è prima in classifica, ci sono degli interessi personali di un calciatore, se un ragazzo vuole giocare e crescere, deve pensare anche alle sue ambizioni, ringrazio società e mister per quanto passato in questi mesi, ma ho deciso di cambiare area. Non potevo non prendere in considerazioni il Napoli. Vogliamo dare una svolta a questa stagione anche se alla Fiorentina è già tutto positivo.

Non se se giocherò titolare, ho una voglia matta di giocare e di riprendermi ciò che ho perso in questi mesi, voglio tornare in Nazionale. Sono accostato molto a Bove, dopo la sua assenza è mancato qualcosa, voglio fare del mio meglio ma su certe caratteristiche tecniche siamo uguali, su altre siamo molto diversi. Bove mi ha parlato subito, si vede che è un ragazzo intelligente, spero di fare tanto bene come stava facendo lui.

Palladino mi ha fatto subito una bella impressione, i risultati arrivano dalla sua dedizione, mi ha fatto una bella impressione, per me è fondamentale avere la sua fiducia, spero di ripagare la sua fiducia e di tutti quelli che mi hanno voluto qui a Firenze.

Uno dei miei obiettivi personali è quello di tornare in Nazionale, sicuramente dopo gli obiettivi di squadra c'è questo obiettivo, ho lavorato tanto sodo per arrivarci e voglio tornarci. Per me la Fiorentina è una grande occasione, ho la possibilità di essere riscattato ed è la mia sfida più importante

Non è stato facile per me non giocare in questi mesi, vivo per giocare a calcio e vedere gli altri giocare da fuori non è mai bello. Passare dagli europei a 6 mesi di oscurità non è mai bello ma nel calcio c'è anche questo e bisogna essere preparati

Dobbiamo affrontare tutte le partite come se fossero finali, se cosi fosse alla fine della stagione avremo raggiunto sicuramente il nostro obiettivo. La forza di questo gruppo è che non c'è soltanto un leader, ci sono tanti ragazzi che si sono subito messi a nostra disposizione, tutti i giorni ci sono leader che dimostrano la loro importante e l'unità del gruppo, continuando a lavorare potremmo toglierci delle soddisfazioni.

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