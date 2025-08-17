Moretto: "L'Atalanta molla Gosens e vira con decisione su Zalewski dell'Inter"

Il terzino tedesco non si muove da Firenze e questo porta i bergamaschi a cercare un nuovo rinforzo per la fascia

Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'Atalanta avrebbe mollato la pista che portava al ritorno di Robin Gosens dalla Fiorentina dopo il rifiuto viola, infatti il club bergamasco avrebbe già virato su Nicola Zalewski dell'Inter che è diventato un giocatore nerazzurro a giugno dopo il riscatto dalla Roma. Gosens è incedibile per la Fiorentina e non ci saranno cambiamenti nemmeno se l'Atalanta tentasse di alzare il tiro proprio perché per Pioli e la società, il tedesco è un giocatore fondamentale per il nuovo progetto tecnico.