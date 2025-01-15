Gazzetta: “La Roma vuole Kayode in prestito. Possibile scambio con Zalewski o Cristante”

Ghisolfi vuole strappare Kayode alla Fiorentina

In casa Roma, le attenzioni delle ultime ore si stanno concentrando sulle fasce, dove Saelemaekers e Angelino non potranno giocare sempre, soprattutto ora che entrano in ballo le coppe. Il d.s. Ghisolfi, dopo aver visto sfumare Alberto Costa, ha provato a chiudere per Devyne Rensch nonostante la bocciatura di Van Basten («Non ha particolari qualità calcistiche», ha detto l'ex milanista) e l'inserimento del Marsiglia.

Il terzino olandese - ieri titolare contro l'Az Alkmaar - è in scadenza con l'Ajax e con poca voglia di rinnovare. Così la Roma ha trovato l'accordo col 21 enne fino al 2029 per poi offrire 5 milioni ai lancieri. La risposta è stata negativa: «Ce ne vogliono 10». Una cifra che la Roma non intende spendere anche perché tra 15 giorni può aggiudicarsi a zero il terzino per giugno. Ghisolfi alzerà lievemente l'offerta e in caso di nuovo rifiuto virerà altrove, tanto che ha riallacciato i rapporti con la Fiorentina per Kayode. L'intenzione è di ottenere l'esterno viola in prestito magari in cambio di Cristante o Zalewski. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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