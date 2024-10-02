Baturina show in Champions, segna e dà spettacolo. Sky Sport: "Che rimpianto per la Fiorentina"

Il croato continua a regalare ottime prestazioni in Europa. Pradè aveva l'accordo col giocatore a Giugno ma la Dinamo ha rifiutato l'offerta

Un Martin Baturina sempre più protagonista in Champions League. Il croato inseguito nello scorso mercato dalla Fiorentina è stato protagonista della gara con il Monaco disputata a Zagabria. Allo scadere del primo tempo, al termine di un'azione perfetta di contropiede, Baturina crossava bene pescando Sucic che da distanza ravvicinata non sbagliava l’appoggio in rete. Al 66′ regalava poi un gol gioiello accentrandosi dalla destra e calciando dal limite dell’area con precisione alle spalle del portiere monegasco.

Ricordiamo che egli ultimi giorni di mercato, Daniele Pradè stava lavorando per portare a Firenze il classe 2003 ma la Fiorentina, ottenuto l'ok del giocatore, aveva provato inutilmente a trovare in extremis un accordo con la Dinamo Zagabria. Il club croato chiedeva 20 milioni di euro. L'offerta viola era di 15 milioni di base fissa più 5 di bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. I croati però hanno rifiutato l'offerta. Vedremo se ci sarà spazio per tornare alla carica a gennaio anche se il prezzo viste le prestazioni in Champions sta salendo ulteriormente.

Gudmundsson ancora fuori dai convocati della nazionale islandese, sorride Palladino

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