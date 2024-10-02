Gudmundsson ancora fuori dai convocati della nazionale islandese, sorride Palladino
Il talento nordico non parteciperà alle gare interne della sua nazionale contro Galles e Turchia in programma a metà ottobre
L'allenatore dell'Islanda Åge Hareide ha diramato i convocati per le partite di Nation League contro Galles e Turchia. Resterà ancora fuori il N.10 della Fiorentina Albert Gudmundsson già assente nel recente passato per le note vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto.
L'ultima gara in Nazionale disputata dall'attaccante viola è data 26 Marzo in occasione dello sfortunato spareggio contro l'Ucraina per la qualificazione alla fase finale degli Europei.
Sentite Viviano: “Ho avuto rapporti con ultras pregiudicati. Dove sta scritto che non si può?”
https://www.labaroviola.com/sentite-viviano-ho-avuto-rapporti-con-ultras-pregiudicati-dove-sta-scritto-che-non-si-puo/270614/