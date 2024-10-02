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Gudmundsson ancora fuori dai convocati della nazionale islandese, sorride Palladino

Il talento nordico non parteciperà alle gare interne della sua nazionale contro Galles e Turchia in programma a metà ottobre

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 ottobre 2024 23:08
Gudmundsson ancora fuori dai convocati della nazionale islandese, sorride Palladino -
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L'allenatore dell'Islanda Åge Hareide ha diramato i convocati per le partite di Nation League contro Galles e Turchia. Resterà ancora fuori il N.10 della Fiorentina Albert Gudmundsson già assente nel recente passato per le note vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto.

L'ultima gara in Nazionale disputata dall'attaccante viola è data 26 Marzo in occasione dello sfortunato spareggio contro l'Ucraina per la qualificazione alla fase finale degli Europei.

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