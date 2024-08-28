Bocci: "Adli è un giocatore tecnico,ma non lo vedo in un centrocampo da titolare insieme ad Amrabat"

Il noto giornalista ha commentato la situazione in casa Fiorentina alla vigilia del ritorno del playoff di Conference

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto il giornalista Alessandro Bocci che ha commentato la situazione in casa Fiorentina alla vigilia del ritorno del playoff in Ungheria: "La Fiorentina è in grande difficoltà, non ha ancora registrato tutti i meccanismi sia in difesa che in attacco. Col Venezia abbiamo fatto una partita davvero brutta dove ha trovato davanti una squadra molto modesta e non è riuscita quasi mai ad essere pericolosa. Sono preoccupato perché manca poco alla fine del mercato e manca roba a centrocampo, siamo corti perché uno va preso dato che l'allenatore vuole un centrocampista di gamba e non si è visto. In più Amrabat non si sa che fine farà, spero rimanga perché sennò ne devi prendere due nel mezzo. La Fiorentina ha mancanze fisiche notevoli per quello che riguarda la struttura dei giocatori e Amrabat è l'unico che si può far sentire."

Su Baturina:"Lo conosco poco, a me non sembra un centrocampista, lo vedo come un trequartista dietro la punta quindi non sarebbe quello di cui abbiamo bisogno. Baturina è un giocatore che costa tanto quindi dubito arrivi e poi sarebbe l'ennesimo giocatore che non ha ruolo definito un po' come Beltrán."

Su Adli: "Pioli non stravedeva per lui poi con l'infortunio di Bennacer è stato costretto a farlo giocare lì e non ha fatto male. Sarà un titolare perché lo ha fatto lungamente con il Milan e quindi sono convinto che lo farà, non vedo un centrocampo in contemporanea con lui ed Amrabat."

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