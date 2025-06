Il Como acquista Baturina per 25 milioni. La scorsa estate la Fiorentina lo mollò per la richiesta alta

Il Como ha trovato l’accordo con la Dinamo Zagabria per Martin Baturina. Nella gioranta di martedì 10 giugno, come vi avevamo anticipato, il Como era volato in Croazia per trovare l’intesa definitiva con il club. Il calciatore era stato inseguito a lungo anche dalla Fiorentina nella scorsa sessione di mercato estiva, ma non fu trovato l’accordo perchè la richiesta del club croato fu ritenuta troppo alta.

Tra il Como e la Dinamo Zagabria l’intesa è trovata su una base di 25 milioni di euro, bonus compresi, divisi tra 17 milioni di parte fissa pagabili in 5 anni, più 8 aggiuntivi. La squadra allenata da Fabregas ha scelto dunque il suo nuovo acquisto, dopo aver deciso di non aspettare più Yeremay del Deportivo La Coruna, che resterà in Spagna. Intanto, è arrivato anche l’”annuncio” su Instagram del presidente del club, Mirwan Suwarso.

A confermare l’operazione per Baturina ci ha pensato anche il presidente del Como, Mirwan Suwarso, che sul proprio profilo Instagram ha postato nelle storie alcune giocate del talento della Dinamo Zagabria. Dopo l’affare sfumato con Yeremay, Fabregas potrà presto abbracciare dunque un altro nuovo rinforzo di prospettiva.