Di Marzio: "La Fiorentina può chiudere per Bove. Per Baturina si cercherà l'intesa fino all'ultimo"
Le ultime di Di Marzio sul mercato della Fiorentina
Dopo la chiusura per Danilo Cataldi dalla Lazio, la Fiorentina vuole chiudere un altro colpo a centrocampo. Secondo Gianluca Di Marzio, i viola possono chiudere per Edoardo Bove, in uscita dalla Roma. Nel frattempo, però, c'è la massima attenzione verso un altro obiettivo: si tratta di Martin Baturina della Dinamo Zagabria, con il club gigliato che attenderà fino all'ultimo di cercare l'intesa al fine di portare il croato a Firenze.
Pedullà annuncia: “Inserimento a sorpresa della Fiorentina su Bove. Lui preferirebbe restare in Italia”
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