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Di Marzio: "La Fiorentina può chiudere per Bove. Per Baturina si cercherà l'intesa fino all'ultimo"

Le ultime di Di Marzio sul mercato della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 agosto 2024 14:20
Di Marzio: "La Fiorentina può chiudere per Bove. Per Baturina si cercherà l'intesa fino all'ultimo" -
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Dopo la chiusura per Danilo Cataldi dalla Lazio, la Fiorentina vuole chiudere un altro colpo a centrocampo. Secondo Gianluca Di Marzio, i viola possono chiudere per Edoardo Bove, in uscita dalla Roma. Nel frattempo, però, c'è la massima attenzione verso un altro obiettivo: si tratta di Martin Baturina della Dinamo Zagabria, con il club gigliato che attenderà fino all'ultimo di cercare l'intesa al fine di portare il croato a Firenze.

Pedullà annuncia: “Inserimento a sorpresa della Fiorentina su Bove. Lui preferirebbe restare in Italia”

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