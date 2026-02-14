Nazione: “La Fiorentina provò a prendere due volte Baturina. L’ultima all’inizio del mercato invernale”

Ci sono trattative, durante il mercato, che finiscono subito in archivio e altre che restano sospese, come promesse mai mantenute. Quella tra la Fiorentina e Martin Baturina appartiene alla seconda categoria. E questo pomeriggio, al Sinigaglia, rischia di trasformarsi in un incrocio ad alta tensione: per la prima volta infatti il talento croato del Como si troverà davanti la squadra che più di tutte lo ha inseguito nelle ultime sessioni. Niente più panchina, come nelle due sfide del Franchi tra campionato e Coppa Italia (nelle quali peraltro la squadra di Fabregas ha sempre vinto dominando). Stavolta Baturina arriva all’appuntamento con i viola da protagonista, nel pieno di un momento d’oro certificato dal rigore realizzato pochi giorni fa a Napoli in Coppa e da tre gol e tre assist nelle ultime cinque partite di Serie A. Numeri che hanno acceso definitivamente il suo percorso con il Como e che lo rendono oggi uno degli uomini più temuti. Al pari, senza esagerare, di Nico Paz. E pensare che la Fiorentina, per lui, aveva fatto sul serio già nell’estate 2024. La dirigenza viola, con Daniele Pradè al timone dell’area tecnica, arrivò a mettere sul tavolo 14 milioni più bonus per strapparlo alla Dinamo Zagabria.

La risposta , però, non fu delle più agevoli, visto che – di rimando – al club dei Commisso fu fatta una richiesta di 20 milioni, giudicata eccessiva. Affare saltato, almeno ufficiosamente. Visto che la corte per Baturina non si esaurì certo lì: un retroscena emerso nei giorni scorsi ha infatti rivelato di un nuovo tentativo viola all’inizio dell’ultima sessione invernale, quando il classe 2003 non era ancora pienamente entrato nelle rotazioni di Fabregas. Anche in quel caso, però, il Como ha fatto muro: «No grazie», l’estrema sintesi. E da lì in avanti Baturina ha iniziato a incidere con continuità, trasformando il suo potenziale in rendimento concreto. Oggi il passato bussa alla porta della Fiorentina sotto forma di dribbling e calci piazzati. L’ex sogno viola è diventato un pericolo concreto e per evitare brutte sorprese serviranno attenzione e memoria. Perché certe occasioni mancate, quando ritornano, sanno essere spietate. Lo scrive La Nazione.