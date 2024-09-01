Palladino: "Preso gol alla prima azione. Sono arrivati 5 giocatori l'ultimo giorno, ci vuole tempo"

Ho una squadra forte, che può fare di più ma ci vuole pazienza: sono convinto che faremo grandi cose

Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, è stato intervistato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio conquistato contro il Monza. Ecco le sue dichiarazioni:

"La partita? Abbiamo fatto i primi 20 minuti che sono stati i migliori di questo inizio stagione, mettendo in difficoltà il Monza e comandando la partita. Poi alla prima palla messa dentro abbiamo subito gol e lì è subentrato un po' di timore, cosa che non ci deve succedere. Andare sotto 2-0 poteva essere un macigno invece ho visto un grande atteggiamento. Questo è un gruppo con basi solide, che non vuole perdere mai e lo si è visto nel secondo tempo chiudendo il Monza nella propria area."

Le difficoltà con il calciomercato aperto? Giocare con il mercato aperto è incredibile, non è possibile una cosa simile. Nelle ultime 24 ore ci sono arrivati 5 calciatori e ci vuole tempo per farli integrare. Da martedì per me inizia un nuovo percorso insieme: quello che abbiamo fatto in questi 50 giorni è stato importante ma ora iniziamo a lavorare con i nuovi arrivati che sono giocatori forti e lo si è visto con le sostituzioni. Mi è piaciuto lo spirito di tutti.

Kean? Moise dal primo giorno che è arrivato ha avuto questo atteggiamento che si vede in partita. Ha un atteggiamento positivo ed è un calciatore molto importante che abbiamo voluto fortemente. Aveva solo bisogno di fiducia, sta alle sue qualità mettersi a disposizione della squadra. Ma questo gruppo ha un grande spirito di sacrificio, dobbiamo solo mettere a posto qualche cosa".

LE PAROLE DI MOISE KEAN AL TERMINE DEL MATCH CONTRO IL MONZA

https://www.labaroviola.com/kean-dobbiamo-lavorare-ancora-di-piu-mi-serviva-fiducia-ed-ora-tocca-a-me-dimostrare/266679/