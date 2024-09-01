Kean: "Dobbiamo lavorare ancora di più. Mi serviva fiducia ed ora tocca a me dimostrare"
Ha parlato a Dazn anche l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, al termine del pareggio contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni:"La partita? Era importante dare un colpo alla partita, ma non c...
Ha parlato a Dazn anche l'attaccante della Fiorentina, Moise Kean, al termine del pareggio contro il Monza. Queste le sue dichiarazioni:
"La partita? Era importante dare un colpo alla partita, ma non ci è riuscito e dobbiamo lavorare ancora di più.
Fiducia? Si avevo bisogno di questo e sono stato fortunato che ho trovato ottimi compagni ed un ottimo mister, ora sta a me dimostrare che mi merito la fiducia."
LE PAROLE DI ROBIN GOSENS NEL POST PARTITA
https://www.labaroviola.com/gosens-il-gioco-di-palladino-simile-a-quello-di-gasperini-ed-inzaghi-siamo-un-gruppo-forte/266668/#google_vignette