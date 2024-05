Pradè: “Arthur ci darà tanto. Ora partita importantissima col Napoli, dobbiamo prepararla bene”

Il direttore sportivo Daniele Pradè ha parlato sui canali ufficiali della Fiorentina al termine della partita con il Monza. Le sue parole:

“La cosa più importante è che l’abbiamo preparata bene, complimenti al mister e ai ragazzi. Abbiamo preso gol sull’unica azione che ha fatto il Monza. Siamo la terza squadra per gol di testa in tutti i campionati, perciò complimenti al mister, anche perché se è riuscito a far gol ad Arthur che non segnava da tre anni vuol dire che è veramente forte. A parte gli scherzi, Arthur è un professionista serissimo, che ci ha dato tanto e ci darà tanto. Abbiamo la testa più libera, perché abbiamo raggiunto il primo obiettivo, la finale, perché l’obiettivo è vincere la Conference. Peccato per la Coppa Italia, perché potevamo fare di più. E’ una stagione importante questa. Io sento sempre sia Rocco che sua moglie Catherine, ed era contentissimo della prestazione. Anche il presidente mi ha detto che spera che la squadra non si adagi sulla partita di venerdì, perché sono preoccupazioni che i dirigenti e la società hanno. Però ormai il gruppo è diventato bello solido sotto l’aspetto mentale. Col Napoli ora ci giochiamo tutto: è una squadra forte, con individualità forti, quindi dobbiamo prepararla nel migliore dei modi”.

ITALIANO: “CON UN CENTRAVANTI DA 30 GOL LA CLASSIFICA SAREBBE STATA DIVERSA. NICO ERA STREMATO”