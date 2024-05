Italiano: “Con un centravanti da 30 gol la classifica sarebbe stata diversa. Nico era stremato”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Monza, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Altra ottima prestazione da parte dei ragazzi, ho visto Nico stremato ma non dobbiamo mollare, dobbiamo arrivarci con grande spirito e furore, sono felice della prestazione, vittoria di rimonta contro un Monza che non è mai facile da affrontare. Contento del gol di Arthur, ha fatto un grandissimo gol, ce lo ha nelle corde, vederlo cosi mi fa felice, ha sofferto, lo abbiamo aspettato e siamo stati ripagati da questo gol fantastico gol

Se ti aggrappi ad un unico calciatore e questo si inceppa è un problema, quando invece ti affidi a tutti puoi andare meno in difficoltà, normale che se avessimo avuto un centravanti da 30 gol avremmo parlato di altro ma Nico ha segnato tanto, Beltran ha fatto i suoi gol e se hanno segnato 19 giocatori diversi questa stagione vuol dire che abbiamo un gioco corale e questo ci rende orgogliosi

Belotti e Ikonè saranno recuperati per venerdi, ci faremo trovare pronti sotto l’aspetto fisico perchè conta anche quello. Credo di averli a disposizione, il legame che c’è con la Fiesole si è creato sin dal primo momento, c’era la promessa di tornare in Europa, non pensavamo però di fare 2 finali, anche quando si sono confrontati con noi ci sono stati confronti da uomini sinceri. Bello lo striscione Tutti ad Atene, la prepareremo al meglio, le finale lo sappiamo che sono difficili ma dobbiamo arrivarci con ritmo e fiducia anche passando da queste partite”

LA CHIAMATA DI COMMISSO DOPO LA VITTORIA