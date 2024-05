Italiano: “Finalmente ha segnato Arthur. Ora dobbiamo arrivare ad Atene con prestazioni di livello”

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Monza. Le parole del mister:

“Dopo 10 anni Arthur è riuscito a fare gol. Festeggeremo ogni 10 anni (ride, ndr.). Quello che è successo a noi è pesante, soprattutto per quello che è stato per noi Barone. La tragedia è stata qualcosa difficile da trattare. Ogni allenamento e ogni partita ricordiamo Joe, lui ci dà la forza per ottenere risultati. I ragazzi stanno dando il massimo. Noi non possiamo staccare la spina, dobbiamo affrontare le partita nei migliori dei modi per arrivare bene alla finale. Dobbiamo avvicinarci a quella data con prestazioni di livello, dobbiamo essere concentrati come fa l’Atalanta, che affronterà due finali e va al massimo. Questo ci deve accompagnare fino al 29 maggio, per riuscire ad ottenere quella gioia che ci è mancata l’anno scorso. E’ stato un triennio fantastico fino ad ora, speriamo di aggiungere questa benedetta ciliegina finale. L’ultima attenzione è finire bene il campionato, quella finale sarà per noi qualcosa di troppo importante, anche per le nostre carriere. Aggiungere un trofeo alla bacheca e consegnarla a Firenze, questa è l’unica cosa che conta. Con tutte queste partite ci servono tripli giocatori, la fatica inizia a farsi sentire e siamo alla cinquantaquattresima partita. E’ un qualcosa di incredibile, giocare ogni 3 giorni, preparare tutto in pochi allenamenti. E’ bello girare l’Europa, giocare con squadre importanti… Stiamo bene, tutti fanno prestazione e tutti possono essere utili”.