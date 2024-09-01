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Monza, Nesta dovrà gestire un'assenza pesante contro la Fiorentina: out Dany Mota per infortunio

Dany Mota Carvalho fuori dalla lista dei convocati per il match di Firenze: infortunio muscolare per l'attaccante dei brianzoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 settembre 2024 16:27
Monza, Nesta dovrà gestire un'assenza pesante contro la Fiorentina: out Dany Mota per infortunio -
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La Fiorentina si prepara per la prossima sfida di Serie A, ospitando il Monza allo stadio Franchi. La squadra brianzola dovrà affrontare una Viola determinata a conquistare i primi tre punti del campionato, dopo i pareggi nelle prime due giornate contro Parma e Venezia. Prima volta da avversarsi per mister Palladino ed il "Flaco" Colpani, dopo il passaggio alla Fiorentina nell'oramai conclusa sessione di mercato estiva. Alessandro Nesta, per questa partita, dovrà gestire un'importante assenza in attacco: Dany Mota Carvalho non risulta tra i convocati a causa di un infortunio muscolare. È probabile che l'attacco sia guidato da Djuric, supportato da Maldini e Caprari.

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