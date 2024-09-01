Italiano già in difficoltà a Bologna: "L'anno scorso questa squadra avrebbe vinto la partita, oggi no"

L'ex tecnico gigliato è sembrato in difficoltà dopo l'ennesimo risultato deludente di questo pessimo inizio di stagione

L'ex tecnico viola Vincenzo Italiano è già in difficoltà ed in 3 turni ha racimolato solo 2 pareggi con Udinese ed Empoli. Dopo la partita di ieri il tecnico bolognese ha commentato questo momento buio del club alla vigilia del debutto europeo in Champions: "L'anno scorso il Bologna avrebbe vinto questa partita senza dubbio, oggi no ed è un problema, bisogna mettersi seduti e capire. Vorrei avere più punti ma non li ho e per questo sono arrabbiato, mi dispiace aver visto la gente di Bologna andarsene arrabbiata perché non se lo meritano e mi auguro che non accada più. Per me è difficile perché ho perso Zirkzee, Calafiori e Ferguson è infortunato, così non è semplice fare bene."

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