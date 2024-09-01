Fiorentina-Monza, Palladino e Colpani sfidano un Monza da 0 gol segnati. Le differenze statistiche

La Fiorentina di Palladino affronterà il Monza di Nesta allo stadio Franchi. Le differenze statistiche delle 2 formazioni

Il match tra Fiorentina e Monza andrà in scena alle 18:30 allo stadio Franchi. Raffaele Palladino e Andrea Colpani sfideranno la loro ex squadra, cercando i primi tre punti in campionato dopo i pareggi delle prime due giornate. I viola, seppur in difficoltà, sono riusciti comunque a conquistare due risultati positivi ed al contempo hanno ottenuto la qualificazione in Conference League, battendo la Puskas Akademia ai tiri dal dischetto.

Un pari ed una sconfitta per i brianzoli (rispettivamente contro Empoli e Genoa), ora guidati da Nesta dopo il passaggio di Palladino alla Fiorentina. Per il momento 0 gol per l'attacco guidato da Djuric, a differenza dei viola che in campionato hanno collezionato un solo gol, quello di Biraghi contro il Parma su calcio di punizione. Bottino più ricco in Conference League, dove si contano ben 4 gol tra andata e ritorno contro la squadra ungherese, con le 2 reti di Kean, quella di Quarta e quella di Sottil. La media del gol segnati della squadra di Palladino è quella di 2 gol a partita.

Lo scorso anno, alla 36° giornata, Fiorentina-Monza terminò 2-1, con il gol realizzati da Nico Gonzalez e da Arthur, nella quale i viola conquistarono la qualificazione in Conference League. Oramai due ex che vestono la maglia bianconera dopo aver salutato Firenze in questa sessione di mercato estiva.

Italiano già in difficoltà a Bologna: “L’anno scorso questa squadra avrebbe vinto la partita, oggi no”

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