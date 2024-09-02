Caressa: "La Fiorentina ha buchi difensivi preoccupanti. Djuric usa il piede per allacciarsi le scarpe di solito"

Il noto giornalista e telecronista, Fabio Caressa, ha parlato della Fiorentina di Palladino in un video pubblicato sul proprio canale YouTube. Queste le sue parole:"La Fiorentina è ancora incompiuta,...

Il noto giornalista e telecronista, Fabio Caressa, ha parlato della Fiorentina di Palladino in un video pubblicato sul proprio canale YouTube. Queste le sue parole:

"La Fiorentina è ancora incompiuta, ha dei buchi difensivi preoccupanti. Djuric il piede lo utilizza per allacciarsi le scarpe, è forte solo di testa...Farsi anticipare da un attaccante così grosso al centro dell'area vuol dire che qualcosa c'è. Palladino non ha ancora trovato l'equilibrio e lo deve trovare in fretta ma Kean si è un po' sbloccato. Questa è una buona notizia anche per la Nazionale e se inizia a fare gol è sicuramente molto più forte degli attaccanti dell'anno scorso."

LE PAROLE DI FRANCESCO FLACHI

https://www.labaroviola.com/flachi-promuove-kean-ha-trovato-quello-che-gli-e-mancato-in-carriera-puo-diventare-devastante/266797/