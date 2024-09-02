Flachi promuove Kean: "Ha trovato quello che gli è mancato in carriera. Può diventare devastante"

Gudmundsson? Può farti fare il salto di qualità ed il Genoa ne sta sentendo la mancanza. Si tratta di un giocatore determinante e devastante

Francesco Flachi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno per parlare della situazione in casa Fiorentina. Queste le sue parole:

"Kean? Era quello che ci si aspettava. Si è messo subito a disposizione e forse era anche quello che gli mancava nella sua carriera. L'ho visto subito bene, correva a destra e sinistra, sono arrivati anche i primi gol e più che passa il tempo più migliora. Qua può veramente diventare devastante e fare giocare bene anche gli altri.

Beltran? Lui deve pensare di avere la fiducia perchè anche l'anno scorso ha fatto bene. Quindi deve essere bravo a continuare a lavorare senza demoralizzarsi perchè le partite sono tante e toccherà anche a lui.

Colpani? Stava giocando in una piccola realtà che è il Monza, è giovane e delle volte la responsabilità è tanta. Lui vuole mettersi in mostra, le giocate ce le ha, ma questo ragazzo verrà fuori; ci vuole pazienza.

La difesa? In difesa, invece, c'è da migliorare ancora qualcosa anche perchè Biraghi non sta giocando nel suo ruolo e sta facendo un po' di fatica però il capitano ti sta dando tanto davanti mi sembra. Ora ci sono 15 giorni in cui cercheranno di migliorare eventuali errori."

IL CT DELLA NAZIONALE SPIEGA LA CHIAMATA DI KEAN

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