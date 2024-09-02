Spalletti: "Palladino è entusiasta delle qualità del suo Kean. Nutrivamo fiducia nelle sue qualità"

Luciano Spalletti ha parlato di Kean in conferenza stampa

Moise Kean è stato convocato da Luciano Spalletti per i prossimi impegni di Nations League, per le due gare da disputare contro la Francia e Israele. Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico degli Azzurri si è soffermato anche sull'attaccante della Fiorentina. Le sue parole riportate da TMW:

"Non c'è alcun reparto che mi mette ansia: mi aspetto molto dalla fisicità di Kean e di Retegui, dalla corsa di Tonali e Brescianini, da Ricci. Voglio vedere un Fagioli differente rispetto alle scelte fatte in quella partita lì. Devo fargli sentire fiducia. Abbiamo una difesa forte da un punto di vista fisico e di velocità, l'essenziale è riuscire a farli funzionare.

Cosa ne penso di Kean? Kean ora gioca con continuità, Palladino è entusiasta delle qualità del suo calciatore. Noi nutrivamo fiducia in queste sue qualità".

Scugnizzo Viola: “Fiducia a Palladino, ma per quanto ancora? dopo la sosta, alibi finiti”

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